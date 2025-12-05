Diabetologia anno zero, Cascio e associazioni da Asp: "Prime risposte concrete per i pazienti"

La città è completamente sguarnita e i pazienti diabetici da tempo segnalano un enorme disservizio

Gela. Prime misure temporanee, in attesa dello sblocco delle procedure di assunzione. Sul fronte della diabetologia, inizia ad avere efficacia l'azione della commissione consiliare sanità, presieduta dal consigliere civico Floriana Cascio, e delle associazioni, "Ade" e "Diabete 3". Questa mattina, aperture sono arrivate dal management di Asp. Cascio e i rappresentanti delle associazioni hanno incontrato il direttore sanitario Asp Fiorella e il referente per la diabetologia pediatrica La Loggia. Il bando di concorso per un diabetologo da assegnare all'ospedale "Vittorio Emanuele" è ancora aperto, con scadenza 15 dicembre, ma non risultano richieste. La città è completamente sguarnita e i pazienti diabetici da tempo segnalano un enorme disservizio. "Intanto, ci attiveremo anche noi per cercare di individuare eventuali diabetologi interessati ad assumere l'incarico - spiega Cascio - in città c'è un'emergenza enorme. Abbiamo chiesto di fare maggiore pubblicità ai bandi di concorso. Da Asp, è stata data la disponibilità, una volta a settimana, di sabato, per avere in città il diabetologo Gianfranco Gruttadauria, che ha chiesto un efficientamento del cup così da evitare sovraffollamento e gestire al meglio le visite. Intanto, personalmente ho indicato l'esigenza di attivare i sistemi di incentivazione previsti da una legge regionale di quest'anno". Un altro grande assente è un diabetologo pediatrico. "Anche in questo caso, non ce ne sono in città - aggiunge Cascio - ci è stato spiegato che per norma in Sicilia sono presenti solo quattro centri per la diabetologia pediatrica. Uno è a Caltanissetta. Il management di Asp si attiverà per richiedere che Gela sia centro satellite. Dal prossimo anno, comunque, lo staff di La Loggia sarà in città così da dare un primo sostegno ai tanti bambini che sono affetti da diabete. Attendiamo che questi impegni si concretizzino". Al tavolo, per l'associazione "Ade", c'erano Federico Albini e Giovanni Mangiavillano, insieme a uno dei referenti dell'associazione"Diabete 3", Giuseppe Mangiavillano.