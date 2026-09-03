Diabetici, ancora tante carenze: Centro salute mentale senza medici

​Al termine della riunione, commissione e associazioni hanno concordato l'invio immediato di una pec congiunta all'assessore regionale alla salute, Marcello Caruso, per chiedere un intervento risolutivo

Gela. La commissione consiliare sanità ha incontrato ufficialmente i rappresentanti delle associazioni territoriali dei diabetici "Ade" e "Diabete 3". Al centro del tavolo, le criticità assistenziali e le promesse ancora disattese riguardanti la salute dei più giovani e la tenuta dei servizi territoriali.

​Al termine della riunione, commissione e associazioni hanno concordato l'invio immediato di una pec congiunta all'assessore regionale alla salute, Marcello Caruso, per chiedere un intervento risolutivo su tre fronti prioritari. Anzitutto, il centro satellite per la diabetologia pediatrica e viene sollecitata l'attivazione della struttura, espressamente promessa il 5 dicembre 2025 durante un incontro operativo tenutosi presso gli uffici dell'Asp di Caltanissetta, alla presenza delle stesse associazioni e del presidente della commissione Floriana Cascio. Si spinge per lo sportello di supporto psicologico. La riapertura è considerata urgente per il servizio dedicato ai bambini affetti da diabete, presidio fondamentale per l'accompagnamento delle famiglie e la gestione dell'impatto emotivo della patologia in età pediatrica. È stato riacceso il faro sulle condizioni del Centro di salute mentale, ormai privo di medici nonostante la pianta organica ne preveda chiaramente una presenza strutturata. La commissione e le associazioni rivolgono un appello accorato all'assessore Caruso, affinché si intervenga in tempi rapidi per restituire al territorio servizi essenziali e garantire il diritto alla salute dei pazienti e dei minori. Allo stesso modo, va avanti la mobilitazione per il potenziamento della sanità locale.