Raccolta fondi Gela, Diabete 3 in campo per la ricerca

L'Iniziativa promossa dall’associazione Diabete 3 per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sul diabete si è svolta domenica a Macchitella

Gela - Panettoni, cioccolatini, libri da colorare per bambini, borracce e borse per la spesa. Sono alcuni dei prodotti proposti dai volontari dell'associazione Diabete 3 nel banchetto allestito domenica mattina a Macchitella. Un'occasione per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Italiana Diabete e sostenere la ricerca.

Una partecipazione positiva, come quella registrata anche sabato, quando l'associazione ha allestito i banchetti durante la partita di pallavolo femminile della Ecorigen.

Qui inserirei una dichiarazione della presidente che spieghi la destinazione dei fondi e l'importanza della ricerca.

Diabete 3 opera sul territorio da alcuni anni e segue bambini, ragazzi e giovani fino ai 35 anni affetti da diabete, offrendo un sostegno che coinvolge anche le loro famiglie.

Dall'assistenza nella cura al supporto psicologico e nutrizionale, fino ai gruppi di psicoterapia suddivisi per fasce d'età e agli incontri con i genitori. Un'attività che punta ad accompagnare le persone nella gestione quotidiana della malattia.

La raccolta fondi diventa così anche un'occasione per sensibilizzare la comunità e tenere alta l'attenzione su una patologia che anche a Gela coinvolge tante persone, anche in giovane età.