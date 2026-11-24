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Gela, Diabete 3 in campo per la ricerca
Vincenzo Di Dio
24 novembre 2026 17:35
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24 nov 2026 • L'Iniziativa promossa dalla Fondazione italiana diabete in collaborazione con l’associazione Diabete 3 per la raccolta fondi a sostegno della ricerca si è svolta domenica a Macchitella
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#Gela
#Attualità