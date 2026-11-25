25 novembre Di Stefano: "Violenza sulle donne si combatte nutrendo educazione e rispetto"

Il sindaco Terenziano Di Stefano ha rivolto un pensiero a tutte le donne che hanno subito o subiscono violenza

Gela. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il sindaco Terenziano Di Stefano ha rivolto un pensiero a tutte le donne che hanno subito o subiscono violenza, ribadendo l’impegno delle istituzioni nella promozione di una cultura del rispetto, della libertà e della parità. “Il 25 novembre non deve essere soltanto una giornata di commemorazione e di sensibilizzazione, ma un momento di profonda riflessione collettiva. Dietro ogni numero, ogni notizia di cronaca e ogni storia di violenza c'è una donna alla quale sono stati negati la libertà, il rispetto e, troppo spesso, il diritto di vivere. Come istituzioni abbiamo il dovere di non abbassare mai la guardia, di sostenere chi trova il coraggio di denunciare e di garantire vicinanza e strumenti concreti alle vittime. Ma la lotta alla violenza sulle donne deve partire soprattutto dall'educazione, dalle famiglie, dalle scuole e dalla capacità di trasmettere alle nuove generazioni il valore del rispetto reciproco. Dobbiamo insegnare ai nostri figli che amare non significa possedere, controllare o imporre la propria volontà, ma riconoscere nell'altra persona una libertà e una dignità da rispettare sempre. Gela deve continuare a essere una comunità capace di ascoltare, proteggere e non lasciare sole le donne. Il nostro impegno non si esaurisce in una ricorrenza, ma deve tradursi in azioni quotidiane, attenzione sociale e responsabilità condivisa. Una società davvero civile è quella in cui nessuna donna deve avere paura di essere libera, di scegliere e di vivere la propria vita. A tutte le donne va la nostra vicinanza e il nostro sostegno, oggi e ogni giorno”, ha spiegato il primo cittadino.