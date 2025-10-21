Di Stefano presidente Ati, "Spazio Civico" e Sud chiama nord: "Cambio passo importante"

L'elezione di Di Stefano alla guida Ati

Gela. La guida dell'Ati idrico andata al primo cittadino Terenziano Di Stefano trova pieno assenso tra i civici e da parte del gruppo di "Sud chiama nord", nella maggioranza del sindaco. "Spazio Civico esprime piena soddisfazione per l’elezione, all’unanimità, del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano alla guida dell’Assemblea Territoriale Idrica della provincia di Caltanissetta. Una scelta che riconosce il valore dell’impegno civico e la capacità di costruire, con pazienza e visione, percorsi alternativi e concreti per la buona amministrazione. L’elezione di Di Stefano rappresenta un cambio di passo importante dopo sei anni, e apre una fase nuova per la gestione del servizio idrico integrato: un settore strategico, che ha bisogno di visione, coerenza e investimenti. Siamo certi che Di Stefano, con la sua esperienza e il suo approccio progressista e concreto, saprà raccogliere la sfida e imprimere un’accelerazione su temi cruciali come la qualità del servizio, la sostenibilità, e la trasparenza nella gestione. A lui e alla nuova governance dell’Ati rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che la buona politica passa anche da qui: dalla capacità di dare risposte reali, lavorando insieme, fuori dagli schemi precostituiti, per il bene delle comunità locali", fa sapere il referente provinciale Giovanni Scicolone. "Il Gruppo Sud Chiama Nord-Gela si congratula con il sindaco Terenziano Di Stefano per la nomina a Presidente dell’AtI idrico di Caltanissetta. I complimenti vogliono riconoscere al sindaco anche il lavoro di ricucitura con le diverse istanze istituzionali che stanno permettendo alla città di avere buoni rapporti di collaborazione tecnica e politica, aspetti questi indispensabili per rispondere positivamente ai bisogni che emergono dal nostro territorio", spiegano gli esponenti deluchiani.