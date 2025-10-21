Di Stefano presidente Ati: Pd, "MazzarinoLab" e M5s, "si apre fase importante"

Progressisti e civici a sostegno di Di Stefano

Gela. L'elezione del sindaco Terenziano Di Stefano alla guida dell'Ati idrico non può che trovare il pieno assenso dei gruppi progressisti e civici, che lo sostengono in città e sul territorio. "Si esprime viva soddisfazione per l'elezione all'unanimità del sindaco Terenziano Di Stefano a presidente dell'Ati della Provincia di Caltanissetta. Ciò rappresenta un giusto riconoscimento per la città di Gela e un riequilibrio dei vertici istituzionali provinciali. Si augura un proficuo lavoro al neo oresidente nell'interesse di Gela e di tutti i Comuni della provincia", fanno sapere dalla segreteria del Pd. "MazzarinoLab accoglie con favore la nomina di Terenziano Di Stefano alla guida dell’Ati e guarda con fiducia a questa nuova fase che si apre per il nostro territorio. Siamo convinti che con il suo contributo si possa finalmente avviare un percorso concreto di rinnovamento e di risoluzione delle numerose problematiche che da troppo tempo affliggono la gestione e la visione strategica dell’Ati. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano una solida base per affrontare in maniera seria e trasparente questioni rimaste a lungo irrisolte, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti, una maggiore attenzione alle esigenze delle comunità locali e uno sviluppo sostenibile per il nostro comprensorio. Prendiamo atto, ancora una volta dell'inconsistenza del sindaco Faraci, fuori da ogni governance provinciale, Libero Consorzio, Srr, Ati, e lontano da ogni tipo di logica di collaborazione con il territorio. "MazzarinoLab" continuerà a svolgere il proprio ruolo di stimolo e proposta, con spirito costruttivo e nell’interesse esclusivo dei cittadini. In questi anni abbiamo costruito reti e seminato rapporti con le forze politiche civiche territoriali perché siamo convinti che ci sia bisogno di una visione più ampia e più portata alla condivisione delle tematiche che accomunano le singole realtà", fanno sapere i civici che sono nel progetto provinciale insieme al gruppo del sindaco gelese. "Il gruppo consiliare e assessoriale M5s, il gruppo territoriale, il coordinatore locale e la deputazione regionale e nazionale si complimentano e augurano un proficuo lavoro al nuovo presidente Ati Terenziano Di Stefano..Questa nomina dimostra le capacità tecnico-amministrative e politiche del primo cittadino e la centralità di Gela nella gestione delle risorse idriche provinciali e infrastrutturali. Siamo certi che questa nuova presidenza porterà nuova linfa è opportunità dí sviluppo per il nostro territorio e tutto il consorzio provinciale. Ad esempio il completamento della rete idrica e fognaria di Manfria, la sostituzione di condotte idriche ormai vetuste e lo sviluppo e la ricerca di nuovi approvvigionamenti idrici per alleviare gli atavici problemi della città", riferiscono i cinquestelle.