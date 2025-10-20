Di Stefano presidente Ati idrico, Giudice: "Segnale di fiducia e centralità della città"

Le parole del presidente del consiglio comunale Paola Giudice

Gela. “Un segnale importante”. Il presidente del civico consesso Paola Giudice usa queste parole per congratularsi con il sindaco Terenziano Di Stefano, eletto presidente dell'Assemblea territoriale idrica. “Desidero esprimere le più sincere congratulazioni al sindaco Terenziano Di Stefano per la sua elezione a presidente dell’Ati idrico della Provincia di Caltanissetta. Si tratta di un incarico di grande responsabilità e rilievo strategico per l’intero territorio provinciale, che riconosce non solo le competenze amministrative del nostro primo cittadino ma anche la centralità della città nel dibattito e nella gestione delle politiche idriche, tema cruciale per lo sviluppo e la qualità della vita delle nostre comunità. La sua elezione rappresenta un importante segnale di fiducia e di unità istituzionale, che apre la strada a una gestione più efficiente e condivisa delle risorse idriche, con l’obiettivo di garantire servizi migliori e più equi a tutti i cittadini. Con l’auspicio che questo nuovo ruolo possa tradursi in risultati concreti e positivi per la città e per l’intera provincia di Caltanissetta”, dice il presidente, esponente M5s.

In foto il presidente Giudice e il sindaco Di Stefano