Di Stefano, "porte apertissime per La Vardera": progressisti lanciano alleanza, Donegani "campo reale"

Gela. Il fronte alternativo al centrodestra e al governo regionale del presidente Renato Schifani si è dato nuovamente appuntamento in città, dopo l'iniziativa degli scorsi mesi. Questa volta, le segreterie regionali di Pd, M5s e di tante realtà della sinistra e del centrosinistra, hanno risposto all'appello di Controcorrente e PeR, realtà guidate dal parlamentare Ars Ismaele La Vardera e dal segretario regionale Miguel Donegani. Controcorrente e PeR rafforzano l'alleanza. Dal palco, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola e il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, hanno richiamato tutti a fare fronte comune. Un'alleanza che "è già realtà". "Dobbiamo solo definire le modalità", ha detto Di Paola. Gli occhi sono puntati su La Vardera che al teatro "Eschilo" ha portato tutto il coordinamento regionale di Controcorrente. Tante presenze, anche di area civica (con "Spazio civico" e "Progetto civico Italia") e il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto partecipare, ascoltando gli interventi. "La porta non è aperta, è apertissima - ha detto Di Stefano intervenendo sul palco - iniziamo un lavoro per governare questa bellissima terra e questa città può diventare la base". Per Donegani, "qualcuno vuole mascariare La Vardera, per sminuirlo. Non hanno idea del sentore della Sicilia". Donegani ha posto la sua ricetta politica, "un campo della realtà per la Sicilia. L'unico messaggio credibile serve per attirare il partito dell'astensionismo. Serve un campo della coerenza. Non passa la politica delle occasioni. Non si va prima a lezione dal centrodestra e poi se si viene bocciati ritornare nel centrosinistra. Non possiamo avere il centrodestra in casa".