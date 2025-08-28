Di Stefano-Pd, valutazione ampia: niente strappi e una seconda fase che arriverà solo nei prossimi mesi

Il passaggio fondamentale è il bilancio. Di Stefano è convinto che la successiva strategia andrà analizzata insieme a tutta la coalizione (non solo con i quattro gruppi consiliari che lo sostengono) e con altri partiti che possano avvicinarsi

Gela. Un incontro per toccare più punti ma senza alcuna intenzione di strappare patti o intese. Si è da poco concluso, a Palazzo di Città, il vertice che ha messo intorno allo stesso tavolo il sindaco Di Stefano e la dirigenza del Pd, con il segretario Arancio, il suo vice Ferro e il capogruppo consiliare Orlando. I dem esprimeranno a breve una posizione ufficiale, attraverso un comunicato. Il clima però non è stato affatto teso e sono stati toccati diversi aspetti. Ci sono punti da migliorare, secondo i democratici, ma il rapporto con il primo cittadino e con il “modello Gela” non è mai stato messo in dubbio. Il Pd punta su Di Stefano e il sindaco vuole una coalizione che venga garantita politicamente anche dai dem. Una disamina più strategica arriverà solo tra qualche mese. Il passaggio fondamentale rimane quello del bilancio stabilmente riequilibrato. E' la priorità assoluta. Nella fase successiva al sì allo strumento finanziario, si potrà definire una summa politica. Il sindaco non si tira indietro e ritiene di aver rispettato gli accordi, seppur gradualmente. Continuerà a farlo. C'è già chi ipotizza una valutazione su una sua ricandidatura per la fascia tricolore. Di Stefano non vuole correre troppo ma è convinto che la successiva strategia, per proseguire, andrà analizzata insieme a tutta la coalizione, non solo con i quattro gruppi consiliari che lo sostengono, e con altri part. Dal canto loro, i dem tengono agli obiettivi programmatici e a una rappresentanza legata all'esito elettorale e al loro peso specifico nell'alleanza. Un punto di approdo pare possibile e nessuno in questa fase sembra voler mostrare troppa rigidità. Si va avanti insieme ma nella consapevolezza che una riorganizzazione della governance politica arriverà, probabilmente entro fine anno. Civici e dem sembrano collocati su un cammino comune, politico e non solo, che dovrà essere vagliato anche in chiave regionali.

In foto il sindaco Di Stefano e il segretario dem Arancio