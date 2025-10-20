Di Stefano nuovo presidente Ati, voto unanime: Noto suo vice

L'Ati cambia guida dopo sei anni

Gela. L'Assemblea territoriale idrica cambia guida. Il presidente che avvierà la fase del dopo Massimiliano Conti, è il primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano. La votazione dei sindaci della provincia si è appena conclusa. Di Stefano ha ottenuto l'unanimità dei consensi dei presenti. Il suo vice sarà il primo cittadino di Marianopoli Salvatore Noto. Di fatto, il voto ha dato l'assenso a due esponenti civici, Di Stefano fin dalla prima ora (con il progetto “Una Buona Idea” che è parte del “modello Gela” attraverso l'appoggio progressista) e Noto che alle provinciali è stato tra i fautori della lista del Vallone fuori dai partiti. L'Ati cambia guida dopo sei anni e sono state necessarie interlocuzioni su più fronti, con tanto di slittamenti. A Di Stefano la guida di un'Ati che dovrà affrontare emergenze ancora aperte e arrivare a una gestione più coerente del servizio idrico, proseguendo la stagione degli investimenti, inaugurata da Conti. Con la nuova composizione, si dovrà arrivare pure alla scelta del direttore generale, il vero e proprio manager Ati. Di Stefano entra nella governance territoriale, in un contesto nel quale il centrodestra ha proprie rappresentanze ai vertici del Libero Consorzio e del cda della Srr4 per il ciclo rifiuti.