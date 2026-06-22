Di Stefano nel cda Srr, revoca per Picone: ora incontro con il commissario

La Srr cerca di avviare, con l'assistenza degli organi tecnici, una fase diversa, che possa ripartire dal territorio, senza dimenticare i dettami indicati dal gip del tribunale di Caltanissetta, nell'ordinanza che impone le misure agli indagati nella vice

Gela. Una soluzione di garanzia in una fase segnata dall'inchiesta su Timpazzo e dagli arresti, compreso quello del manager Giovanna Picone, amministratore dell'in house Impianti Srr. Il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano entra a far parte del cda della Srr4, insieme al presidente Gianfilippo Bancheri e al sindaco di Riesi Salvatore Sardella. Il primo atto da formalizzare, così ha deciso l'assemblea dei sindaci, sarà una richiesta di incontro con il commissario appena nominato dal gip alla guida di Impianti Srr, il dottor Marco Valenza. Ci sono già stati contattati. La prossima assemblea della Srr, che si è riunita oggi per ore a Palazzo di Città, a Gela, tornerà a fare una verifica nei primi giorni di luglio, proprio insieme al commissario. Si interrompe il rapporto con il manager Picone, anche ai fini civilistici, venendo meno la fiducia verso il suo operato, a maggior ragione a causa delle pesanti accuse mosse dalla Dda di Caltanissetta. La Srr cerca di avviare, con l'assistenza degli organi tecnici, una fase diversa, che possa ripartire dal territorio, senza dimenticare i dettami indicati dal gip del tribunale di Caltanissetta, nell'ordinanza che impone le misure agli indagati nella vicenda Timpazzo.