Di Stefano-Iv, in serata si è tenuto l'incontro: un primo confronto ma senza impegni reciproci

A conclusione di questo primo tavolo con i renziani, ipotizzare un'intesa complessiva è ancora molto difficile. Probabilmente, ci saranno altre occasioni di raffronto

Gela. In un periodo concentrato quasi esclusivamente su vertenze che stanno toccando la città, da quella legata alla sanità e fino alle rivendicazioni degli agricoltori contro il caro carburante, il sindaco Terenziano Di Stefano mantiene comunque spazio per analizzare la potenziale prospettiva politica, a lungo raggio. In serata, come già confermato dallo stesso primo cittadino, si è tenuto un incontro con il gruppo locale di Italia Viva. Era stato messo in conto da tempo ma non era mai stato concretizzato. Questa volta, il sindaco ha avuto modo di rapportarsi con la dirigenza cittadina e provinciale dei renziani, che un anno fa finalizzò un accordo, in vista delle provinciali, con Di Stefano poi non replicato per il governo cittadino. Il confronto serale è durato quasi due ore e le parti si sono soffermate su temi che toccano inevitabilmente il tessuto locale. Del resto, i renziani, in consiglio comunale rappresentati dal consigliere Alberto Zappietro, pur da una collocazione d'opposizione non hanno mai prediletto lo scontro quanto, invece, il dialogo per la città, in presenza delle giuste condizioni. Dalla riunione di questa sera – era già abbastanza scontato – non arriva un accordo politico né di “mutuo soccorso”. Si è trattato di una prima “finestra” di dialogo vero fra Iv e il primo cittadino, che a sua volta ha già dato i compiti da fare ai suoi durante il vertice di maggioranza della scorsa settimana, spingendo in primis su un lavoro ancora più intenso da parte di tutti gli assessori. A conclusione di questo primo tavolo con i renziani, ipotizzare un'intesa complessiva è ancora molto difficile. Probabilmente, ci saranno altre occasioni di raffronto. E' evidente che Di Stefano sta cercando di “pesare” possibili nuovi sostegni, amministrativi e politici, in un contesto di governo locale che difficilmente, almeno in questo frangente, potrà mutare contorni. Allo stesso modo, i renziani, come hanno sempre ribadito, non fanno dipendere il loro progetto locale dalla “firma” di un patto con il capo dell'amministrazione, per la quale dovranno esserci presupposti di un certo tipo.