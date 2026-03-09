Di Stefano, "incontrerò assessori e consiglieri per confronto": "Ringrazio Cosentino, Cafà? Spero nel dialogo"

Ha fissato un incontro con i suoi ma non trascura neanche l'effetto immediato della decisione emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta

Gela. Un confronto con gli assessori e i consiglieri della sua maggioranza. Al culmine di settimane certamente segnate da polemiche e tensioni, che avrebbe voluto evitare, il primo cittadino Terenziano Di Stefano vedrà i suoi. “L'incontro è previsto per giovedì – spiega – ho dato comunicazione. Sarà utile per capire meglio se ci siano state magari difficoltà di comunicazione tra l'ambito amministrativo e quello del consiglio comunale. Sarà l'opportunità per un primo confronto”. Probabilmente, Di Stefano ne approfitterà per rinnovare l'invito a un'unità che già nei partiti alleati non sempre emerge come condizione prevalente. Il sindaco, fin dall'insediamento, ha voluto scongiurare scivoloni in corso d'opera, a maggior ragione davanti a impegni amministrativi probanti per il programma definito. Non a caso, ha evitato di mettere sul tavolo temi come potenziali verifiche o azzeramenti di giunta, nell'intento di dare centralità agli impegni più stringenti e alle tappe imprescindibili, come quelle del bilancio e dei cantieri in corso. Non trascura neanche l'effetto immediato della decisione emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, che ha confermato l'ingresso all'assise civica dell'avvocato Paolo Cafà: prenderà il posto dell'ingegnere Grazia Cosentino. Di fatto, una “staffetta” nelle file dell'opposizione. Se Cosentino, già candidata a sindaco, è espressione però del centrodestra, Cafà è rappresentante di “PeR” e di una sinistra che non accolse l'alleanza a supporto di Di Stefano, sponsorizzata da altre formazioni progressiste e di centrosinistra. “Ringrazio il consigliere Cosentino – sottolinea il sindaco – nella sua azione consiliare ha sempre dimostrato serietà e ha interpretato l'opposizione in maniera propositiva e costruttiva. Comunque, i rapporti istituzionali andranno avanti per la gestione del servizio rifiuti. Cafà lo conosco bene. Abbiamo condiviso un'esperienza consiliare durante la seconda sindacatura Crocetta. Ha esperienza e sarà un valore aggiunto. L'ho già contattato per congratularmi. Ci ha creduto e la decisione è arrivata. Un dialogo? Spero possa esserci anche se rappresenta una forza politica che scelse un percorso elettorale diverso dal nostro. Io credo possano esserci tutte le condizioni per un dialogo amministrativo e per migliorare questa città”.