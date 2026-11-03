Il Ministero Di Stefano in aula, "non è ancora l'uscita dal dissesto ma il bilancio approvato è un risultato per la città"

Non ne ha fatto una questione politica, dato che ha voluto ringraziare per intero l'assise civica, indipendentemente dall'appartenenza dei consiglieri

Gela. "Non è l'uscita dal dissesto ma l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato è un risultato che ci permetterà di ritornare alla normalità". Il sindaco Terenziano Di Stefano, in serata, nel corso della seduta di question time del consiglio comunale, ha preso la parola per confermare che dal ministero è giunta, come abbiamo riferito, la comunicazione di avvenuta approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. "Ora, procederemo con i consuntivi e attendiamo il decreto ministeriale per valutare se il bilancio di previsione dovrà essere quello 2026-2028 o un altro periodo", ha precisato Di Stefano. Non ne ha fatto una questione politica, dato che ha voluto ringraziare per intero l'assise civica, indipendentemente dall'appartenenza dei consiglieri. Ha riferito del lavoro coordinato da lui stesso, con la delega al bilancio che ha mantenuto, insieme ai dirigenti, al segretario generale Giovanni Curaba, ai dipendenti e allo stesso civico consesso, che un anno fa diede il via libera allo strumento finanziario, poi trasmesso al ministero per l'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. "Vogliamo uscire dal dissesto prima possibile - ha concluso il sindaco - anche per riportare alla normalità le tariffe comunali".