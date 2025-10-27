Di Stefano: il reparto di Ortopedia un riferimento di qualità, va sostenuto

ll Sindaco a difesa del reparto di Ortopedia dopo la diffusione della notizia del presunto errore avvenuto nei giorni scorsi secondo la madre di un ragazzo, non confermata dall'equipe medica.

Gela. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del Sindaco Terenziano di Stefano sul presunto errore medico commesso al reparto di Ortopedia dell'ospedale. Negli ultimi giorni sono circolate, soprattutto sui social, notizie riguardanti un presunto errore medico avvenuto presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, secondo cui sarebbe stato ingessato un arto diverso da quello interessato.

"Come Sindaco della città di Gela, ritengo doveroso intervenire per difendere la verità dei fatti e tutelare la professionalità del dott. Loggia, primario del reparto di Ortopedia, e di tutto il personale sanitario che, con grande impegno e competenza, opera quotidianamente in condizioni non sempre facili ma con risultati riconosciuti in tutta la Sicilia. Il reparto di Ortopedia del nostro ospedale rappresenta infatti un punto di riferimento di qualità, capace di offrire interventi e prestazioni di alto livello, e merita di essere sostenuto, non screditato da notizie non verificate".

"L’Amministrazione comunale esprime quindi piena solidarietà al dott. Loggia e alla sua equipe; e fiducia nell’operato del personale sanitario del “Vittorio Emanuele”. Invitiamo pertanto tutti — cittadini, operatori dell’informazione e utenti dei social — a verificare sempre le fonti prima di condividere notizie che possono danneggiare la reputazione di chi lavora ogni giorno per garantire la salute della comunità. L’ospedale di Gela, pur tra difficoltà note, continua a rappresentare un presidio di eccellenza e un orgoglio per il nostro territorio. Come Amministrazione, continueremo a sostenerlo e a valorizzarlo, convinti che la buona sanità passi anche dal rispetto e dalla verità".