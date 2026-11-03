Il sì del ministero Di Stefano, "città non merita dissesto, su bilancio lavoro immane": Giudice, "tappa importante"

Il sindaco Terenziano Di Stefano ha confermato il parere favorevole della Cosfel. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ricorda quanto fatto dal civico consesso

Gela. "Con l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato potremmo dare servizi ulteriori alla città e a cittadini che non meritano il dissesto". Il sindaco Terenziano Di Stefano ha confermato il parere favorevole della Cosfel ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato, passo essenziale nella strada per il superamento del dissesto. "È stato un lavoro immane condotto con un personale numericamente risicato ma oggi abbiamo frutti importanti per la città - ha proseguito - ora, ci aspetta una corsa per approvare consuntivi mai varati e finalmente un bilancio di previsione che manca da anni". Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice ha fatto sapere che "accolgo con grande soddisfazione la notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del ministero dell’interno sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento finanziario del nostro Comune, che rappresenta un segnale concreto di fiducia e un importante passo avanti verso il graduale superamento della condizione di dissesto. Desidero rivolgere il mio plauso al sindaco, all’amministrazione comunale, agli uffici e a tutti coloro che, con impegno e responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di questo significativo risultato. Un apprezzamento particolare va al consiglio comunale che, lo scorso dicembre, ha sostenuto e approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, assumendosi una responsabilità istituzionale importante in una fase particolarmente delicata per la vita dell’ente. Sono certa che l’intero consiglio saprà continuare a svolgere, con lo stesso senso di responsabilità, il proprio ruolo nei prossimi passaggi e nell’approvazione degli ulteriori adempimenti necessari a completare il percorso di risanamento. Questo risultato rappresenta una tappa importante e incoraggiante, ma soprattutto un impegno a proseguire con determinazione il percorso intrapreso, affinché il risanamento finanziario si traduca in una concreta opportunità di crescita, stabilità e nuove prospettive per la nostra città".