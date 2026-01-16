Di Paola, "inchiesta su Mancuso è l'ennesimo schiaffo a Schifani"

"È certo che un andazzo del genere non è assolutamente tollerabile", spiega Di Paola

Gela. L'inchiesta su presunti casi di corruzione, che annovera tra gli indagati il parlamentare Ars Michele Mancuso, apre vere e proprie falle nella maggioranza regionale del presidente Schifani. Ne è convinto il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. "Fatta salva la presunzione di innocenza, doverosa in casi come questo, non possiamo che constatare, con enorme amarezza, che la richiesta di arresto per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, per corruzione, rappresenti l'ennesimo sonoro schiaffo alla maggioranza e alla credibilità del governo Schifani, già ai minimi termini anche per l'assoluta inefficacia della sua azione. È certo che un andazzo del genere non è assolutamente tollerabile e dovrebbe indurre a mettere una pietra tombale su storture come i maxi-emendamenti, cui il Movimento cinquestelle è sempre stato nettamente contrario", dice Di Paola. Da vicende come questa, ritiene il coordinatore regionale M5s, le forze alternative al centrodestra dovrebbero prendere consapevolezza. "Episodi del genere, inoltre, dovrebbero fungere da ulteriore collante e stimolo per le forze alternative al centrodestra a dare finalmente un nuovo governo alla nostra martoriata Sicilia”, conclude.