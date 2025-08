"Di Paola dimostra la sua irrilevanza", Dc: "Sindaco non lo segua, sacrifica la città"

I cuffariani invitano il sindaco Di Stefano a prendere le distanze da Di Paola, prospettandogli una strada diversa rispetto a quella del coordinatore regionale M5s

Gela. "L'onorevole Di Paola dimostra tutta la propria irrilevanza politica". I cuffariani della Dc puntano dritto al vicepresidente Ars che ieri è stato netto nel contestare una rete ospedaliera predisposta sulla base "degli interessi politici del trio Schifani, Cuffaro e Sammartino". "D'altronde cosa c'è da aspettarsi da chi, da un lato recita il solito pezzo scontato contro il governo regionale, ma dall'altro accetta volentieri i finanziamenti stanziati da Schifani e grazie ai quali è stata organizzata l'estate gelese", spiegano i consiglieri comunali Dc Irti e Guastella, insieme al commissario Licata e ai dirigenti locali. I cuffariani invitano il sindaco Di Stefano a prendere le distanze da Di Paola, prospettandogli una strada diversa rispetto a quella del coordinatore regionale M5s. "Sicuramente, Di Paola sta vivendo un momento difficile, dopo aver perso pezzi in consiglio comunale e prima ancora con la sconfitta alle elezioni provinciali, quando il sindaco Di Stefano è finito alle spalle di Tesauro e Conti. Ma l'onorevole Di Paola non può sacrificare la nostra città per le sue fantasiose e inconsistenti ambizioni. La speranza è che il sindaco non lo segua più - aggiungono i cuffariani - perché rischia anche lui di diventare inconsistente e inconcludente". I rappresentanti locali della Dc, invece, ritengono che sulla rete ospedaliera si debba incidere ancora di più, facendo "prevalere gli interessi del territorio". "Sulla rete ospedaliera, abbiamo dimostrato in consiglio comunale di essere vicini alla città. La Dc è un partito che fa prevalere gli interessi del territorio e nel rispetto assoluto delle istituzioni affronteremo qualsiasi battaglia politica a tutela del diritto alla salute e per una sanità più efficiente e sicura", concludono. È chiaro ormai che il centrodestra locale sopporta poco l'opposizione netta di Di Paola verso il governo Schifani, ritenendola linea tesa a un suo eventuale protagonismo regionale.

In foto i consiglieri comunali Dc Irti e Guastella