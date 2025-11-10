Detenzione e spaccio di droga a Ostia, 12 arresti

ROMA (ITALPRESS) - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri di Ostia hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone l'arresto per 12 persone. Son...

ROMA (ITALPRESS) - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri di Ostia hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone l'arresto per 12 persone. Sono accusate di detenzione e spaccio, in concorso, di stupefacenti. Gli indagati, avevano allestito, all'interno di un manufatto abusivo, al piano terra condominiale in via dell'Idroscalo di Ostia, un punto vendita di droga operativo 24 ore su 24.

Le investigazioni hanno permesso di ricostruire in maniera dettagliata, le modalità operative di distribuzione della droga al dettaglio, mediante un sistema di "vedette", "rette" e "pusher", legati tra loro anche da vincoli di parentela. Nel corso delle indagini, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato in flagranza di reato 8 persone, sequestrato circa 1 kg di stupefacente (cocaina e crack), per un valore di circa 30 mila euro, nonché 12.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

