Derby di Milano, Chivu “Non ci sono favoriti e non è decisivo”

MILANO (ITALPRESS) - "Le favorite nei derby non esistono". Cristian Chivu ha le idee chiare, il derby è una partita da tre punti e l'Inter deve scendere in campo pensando soltanto partita dopo partita...

MILANO (ITALPRESS) - "Le favorite nei derby non esistono". Cristian Chivu ha le idee chiare, il derby è una partita da tre punti e l'Inter deve scendere in campo pensando soltanto partita dopo partita. Il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Milan: "La storia mi insegna che un derby può essere non decisivo. E' una partita di Serie A con tre punti in palio. Il Milan, lo scorso anno, ha vinto contro di noi all'andata e poi ha perso con la Lazio. E' solo la decima giornata: ovvio che è un derby, subentrano tante cose, non soltanto i tre punti, ma anche determinazione in più. Per me le favorite nei derby non esistono".

Chivu ha insistito sul concetto di mentalità: "Derby? La squadra è pronta, consapevole che sarà una partita importante per la città e i tifosi. Hai sempre una motivazione in più, non conta la classifica, non conta niente, conta solo andare in campo e cercare di portarla a casa. Dobbiamo vederla come una partita di campionato, non dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno, dobbiamo essere la nostra miglior versione. Se sono 6-7 partite che l'Inter non vince il derby bisogna farsi qualche domanda, ma non vuol dire che non c'è stato impegno, vuol dire che alcuni episodi non sono stati a nostro favore, come accaduto lo scorso anno. Bisogna avere consapevolezza, dobbiamo fare qualche sacrificio in più. A noi nessuno regala nulla".

Il tecnico nerazzurro è tornato anche sul progetto del nuovo stadio presentato ieri e che vedrà le due squadre giocare nel nuovo impianto: "Nuovo stadio? Devo stare attento a quello che dico, ci sono sostenitori di San Siro, lo sono anche io, ma nello stesso momento sono favorevole all'innovazione che ti crea qualcosa d'importante. Il mondo va avanti, bisogna accettarlo. Il nuovo fa un pò di paura all'inizio, ma quando ti abitui ti può dare tante soddisfazioni".

Sul futuro, invece, non si è voluto sbilanciare: "Io allenatore Inter nel nuovo stadio? Dicono che sarà pronto nel 2031-2032, Non dico niente - dice ridendo -. Mancano quattro anni ed è dura farmi resistere per tanti anni per tutto quello che devo subire sempre tra giudizi e pregiudizi. E' dura resistere tanti anni, se cambierà la cultura sportiva e i risultati mi assisteranno avrò meno capelli bianchi e non finirò all'ospedale come qualche mio collega".

Sul fatto se giocherà o meno Martinez, Chivu ha risposto "vediamo domani", ha concluso.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).