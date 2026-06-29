Denuncia violenza sessuale dopo il concertone del Foro Italico a Palermo, un arresto
Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato uno straniero originario del Gambia
PALERMO (ITALPRESS) – Una donna agrigentina di 30 anni ha denunciato un tentato abuso sessuale avvenuto per strada a Palermo, dopo avere partecipato al concertone di Radio Italia al Foro Italico. Dopo la visita al Policlinico, sono scattate le procedure per il Codice rosso. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato uno straniero originario del Gambia.
– foto di repertorio Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/denuncia-violenza-sessuale-dopo-il-concertone-del-foro-italico-a-palermo-un-arresto/
Verificato il: 29 giugno 2026