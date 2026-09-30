Denuncia di La Vardera sul personale della Rekeep a Palermo, azienda ha appalto anche per Asp Caltanissetta

L'assessore regionale alla salute Marcello Caruso ha annunciato di aver disposto verifiche per quanto segnalato nell'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello"

Palermo. E' stato il parlamentare regionale e fondatore di “Controcorrente”, Ismaele La Vardera, negli scorsi giorni, anche pubblicamente, a denunciare la presenza di personale, già coinvolto in inchieste di mafia o comunque legato da rapporti di parentela a presunti esponenti dei clan, fra il personale dell'azienda Rekeep, che si occupa di pulizie e ausiliariato nella struttura ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo. La Vardera ha fatto nomi e cognomi, mettendoli nero su bianco davanti ai militari del Gico della guardia di finanza. L'assessore regionale alla salute Marcello Caruso ha annunciato di aver disposto verifiche. La società Rekeep non ha appalti solo nel nosocomio palermitano. Opera infatti con proprio personale anche negli ospedali dell'Asp di Caltanissetta. A oggi, rispetto alle attività di ausiliariato nelle strutture della provincia nissena, compreso l'ospedale “Vittorio Emanuele”, non risultano segnalazioni dello stesso tipo di quella resa pubblica da La Vardera a Palermo. Sull'organizzazione del lavoro della Rekeep, per conto dell'Asp di Caltanissetta, però, un'organizzazione sindacale ha già chiesto verifiche circa le mansioni e le attività affidate al personale. Ci sarebbero approfondimenti in corso da parte degli organi preposti.