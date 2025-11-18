Dem: "Cambi di gruppo non danno stabilità, immagine negativa"

Il primo cittadino ha parlato di situazioni che "non danno una bella immagine". Una posizione condivisa dai dem

Gela. Il cambio in corsa, con il passaggio al Movimento cinquestelle del consigliere Massimiliano Giorrannello, che ha lasciato "Una Buona Idea", non è stato visto di buon occhio dal sindaco Terenziano Di Stefano, come abbiamo riportato. Il primo cittadino ha parlato di situazioni che "non danno una bella immagine". Una posizione condivisa dai dem. "Il Partito democratico, in questo recente e attuale contesto con cambi di consiglieri comunali da un partito ad un altro, ritiene che questi passaggi oltre a dare un'immagine negativa della politica non possono portare di certo effetti positivi alla stabilità della coalizione di governo", fanno sapere della segreteria locale. I democratici, che osservano, fino a oggi, assai interessati alle evoluzioni in corso, come il sindaco fanno riferimento all'etica politica. "Coerenza ed etica sono le fondamenta di un sano impegno politico", aggiungono. Ieri, come abbiamo riportato, il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola ha spiegato che il passaggio di Giorrannello non cambia i rapporti tra il suo partito e il sindaco, però più di qualche strascico sembra lasciarlo nella maggioranza, anche per il prosieguo, facendo seguito a quello che era già avvenuto con il consigliere Lucia Lupo, transitata da M5s all'Mpa. "Il lavoro faticoso del sindaco e dell’amministrazione, al quale il Pd dà convinto sostegno per un progetto di reale cambiamento, viene indebolito da chi pensa di anteporre gli interessi di appartenenza rispetto alla bontà del progetto. Il Pd sarà a fianco del sindaco per continuare nel lavoro e nell’impegno per la città", concludono i dirigenti democratici.

In foto un momento di una riunione del Pd locale