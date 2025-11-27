Dem, "auspichiamo parere favorevole revisori al bilancio e ampio sostegno allo strumento finanziario"

E' evidente che arrivare all'approvazione, soprattutto con una maggioranza compatta, è l'opzione necessaria per legittimare l'azione amministrativa portata avanti da Di Stefano e dalla sua giunta

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, nelle sue diverse articolazioni politiche, si trova ad affrontare il momento atteso da almeno un anno, quello del voto in consiglio comunale per il bilancio stabilmente riequilibrato. In serata, come abbiamo riferito, il primo cittadino ha avuto un confronto con i consiglieri di maggioranza e opposizione. Vuole un coinvolgimento di tutti, indipendentemente dalla collocazione politica. Il parere dei revisori, che se favorevole potrebbe realmente blindare il voto, è previsto per domani. I dem, sempre in serata, si sono riuniti. “Auspichiamo un parere favorevole dei revisori al bilancio stabilmente riequilibrato e un consenso più ampio possibile in aula consiliare, oltre al vaglio favorevole del ministero, che sarà di fatto l'ultimo vero onere da sostenere”, fanno sapere dalla segreteria, retta da Giuseppe Arancio e dai vice Francesco Di Dio e Giovanni Ferro. I dem, così come gli altri alleati del sindaco, non potranno mancare all'appuntamento con il voto per lo strumento finanziario, peraltro strettamente tecnico, dato che non si tratta di un bilancio di previsione ma di un adempimento dettato dal dissesto comunale. E' evidente che arrivare all'approvazione, soprattutto con una maggioranza compatta, è l'opzione necessaria per legittimare l'azione amministrativa portata avanti da Di Stefano e dalla sua giunta. Dopo il sì, potranno essere sviluppati altri ragionamenti strategici, decisamente più politici. I dem, come indicato nel corso della riunione serale, vogliono stare, inoltre, nel processo di costruzione della rappresentanza dei comitati di quartiere, con il voto previsto a gennaio.

In foto Arancio insieme a Di Dio e Ferro