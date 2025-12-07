Delia, ok al finanziamento per la videosorveglianza urbana

Il finanziamento del progetto di videosorveglianza

Delia. L’amministrazione comunale di Delia ha ottenuto un secondo finanziamento regionale destinato al potenziamento della videosorveglianza urbana. In una nota si legge che "si conferma la solidità della progettazione sviluppata dall’ente e la volontà di perseguire, con continuità, un percorso di tutela del territorio e delle persone che lo vivono ogni giorno". L’amministrazione comunale ha approvato, con apposita delibera, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana. L’atto, immediatamente eseguibile, autorizza la partecipazione del Comune all’avviso regionale previsto dalla normativa vigente e conferma la pubblica utilità dell’intervento. Il progetto, del valore complessivo di 148.556,14 euro è completo di tutti gli elaborati tecnici richiesti dal codice dei contratti e comprende anche la futura installazione di 23 telecamere dotate di sistemi di lettura targhe, da collocare nei principali accessi e nelle aree più sensibili del territorio. Il progetto finanziato prevede l’installazione di ventitré telecamere, da collocare nei principali accessi del territorio comunale e in altri punti strategici. Gli apparati saranno dotati di sistemi di lettura automatica delle targhe, utili per monitorare i flussi dei veicoli, individuare eventuali infrazioni e rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo. La futura rete di videosorveglianza consentirà un controllo più capillare del territorio e metterà a disposizione delle forze dell’ordine uno strumento moderno, integrato e tecnologicamente avanzato. "L’intervento non riguarda solo la tecnologia, ma l’idea stessa di comunità: investire nella sicurezza significa investire nella serenità delle famiglie, dei commercianti, dei lavoratori, dei giovani che vivono, studiano e investono qui. Significa investire nella protezione degli spazi pubblici, nel rispetto delle regole e nel benessere collettivo – ha dichiarato il sindaco Gianfilippo Bancheri. È una scelta che parla di cura e di responsabilità condivisa, una dimostrazione concreta dell’attenzione che l’amministrazione dedica al territorio". Il nuovo finanziamento rappresenta dunque un tassello fondamentale nella strategia complessiva di sicurezza urbana e conferma la volontà dell’amministrazione di continuare a investire in un territorio più protetto, più moderno e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. L’assessore ai lavori pubblici, Paolo Giordano, sottolinea il valore dell’intervento, ricordando come il potenziamento della rete permetterà un controllo più efficace degli accessi, delle periferie e delle aree più isolate, offrendo strumenti migliori alle forze dell’ordine e aumentando la prontezza degli interventi. "E’ un passo avanti che parla di efficienza e attenzione verso le persone", osserva l’assessore, ribadendo il carattere concreto e immediato del beneficio per l’intera comunità.