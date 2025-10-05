Quotidiano di Gela

Delegazione Dc alla "Festa dell'amicizia" di Cuffaro, gruppo locale lavora per rafforzarsi

Dalla "Festa dell'amicizia" i cuffariani locali si proietteranno verso il tavolo del centrodestra cittadino. Ripartono da un'incidenza nella governance territoriale, con la guida dello Iacp

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
05 ottobre 2025 13:56
Gela
Gela
Politica
Gela. In attesa di rapportarsi ufficialmente con tutte le altre forze del centrodestra cittadino, i cuffariani della Dc hanno preso parte alla "Festa dell'amicizia", appuntamento che si tiene a Ribera, in provincia di Agrigento, tra le roccaforti politiche del gruppo guidato dall'ex presidente della Regione. Una tre giorni di confronto e tavoli tematici. C'era la delegazione gelese, strettamente legata a Cuffaro. Il commissario Giuseppe Licata, l'esponente regionale Vincenzo Cascino, quello nazionale Angelo Barranco e i consiglieri comunali Armando Irti e Giuseppe Guastella, hanno preso parte al dibattito. Il prevalere di "un'umanizzazione della politica", ritornando tra la gente e affrontando i bisogni reali, è stato uno dei temi portanti, in un'iniziativa che ha visto la presenza, tra gli altri, dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta, che ha risposto all'invito di Cuffaro. La Dc, a livello territoriale, vuole rafforzarsi e parte da un'incidenza nella governance provinciale, dato che uno dei riferimenti, Gero Valenza, guiderà lo Iacp, istituto che gestisce un vasto patrimonio immobiliare soprattutto a Gela, dove quello degli alloggi popolari è un tema sempre molto delicato. Dalla "Festa dell'amicizia" i cuffariani locali si proietteranno verso il tavolo del centrodestra cittadino, che puntando sui temi cercherà di mettere le basi per l'unità e per l'alternativa al "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Pare in dirittura d'arrivo, infine, l'intesa regionale e nazionale con la Lega, soprattutto su un piano elettorale.

In foto la delegazione locale della Dc

