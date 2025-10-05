Delegazione Dc alla "Festa dell'amicizia" di Cuffaro, gruppo locale lavora per rafforzarsi

Dalla "Festa dell'amicizia" i cuffariani locali si proietteranno verso il tavolo del centrodestra cittadino. Ripartono da un'incidenza nella governance territoriale, con la guida dello Iacp

Gela. In attesa di rapportarsi ufficialmente con tutte le altre forze del centrodestra cittadino, i cuffariani della Dc hanno preso parte alla "Festa dell'amicizia", appuntamento che si tiene a Ribera, in provincia di Agrigento, tra le roccaforti politiche del gruppo guidato dall'ex presidente della Regione. Una tre giorni di confronto e tavoli tematici. C'era la delegazione gelese, strettamente legata a Cuffaro. Il commissario Giuseppe Licata, l'esponente regionale Vincenzo Cascino, quello nazionale Angelo Barranco e i consiglieri comunali Armando Irti e Giuseppe Guastella, hanno preso parte al dibattito. Il prevalere di "un'umanizzazione della politica", ritornando tra la gente e affrontando i bisogni reali, è stato uno dei temi portanti, in un'iniziativa che ha visto la presenza, tra gli altri, dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta, che ha risposto all'invito di Cuffaro. La Dc, a livello territoriale, vuole rafforzarsi e parte da un'incidenza nella governance provinciale, dato che uno dei riferimenti, Gero Valenza, guiderà lo Iacp, istituto che gestisce un vasto patrimonio immobiliare soprattutto a Gela, dove quello degli alloggi popolari è un tema sempre molto delicato. Dalla "Festa dell'amicizia" i cuffariani locali si proietteranno verso il tavolo del centrodestra cittadino, che puntando sui temi cercherà di mettere le basi per l'unità e per l'alternativa al "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Pare in dirittura d'arrivo, infine, l'intesa regionale e nazionale con la Lega, soprattutto su un piano elettorale.

In foto la delegazione locale della Dc