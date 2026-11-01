Serie B Deja-vù per l’Ecoplast Volley: rossoneri sconfitti ancora al tie-break

I gelesi sono bravi a reagire ai parziali vinti dagli avversari ma non riescono a completare la rimonta, rimediando il terzo ko in campionato ancora una volta al tie-break.

Gela. È ancora il tie-break a rivelarsi fatale per l’Ecoplast Volley, alla terza sconfitta stagionale in tre gare di campionato disputate. La Volo Palermo supera la formazione del grande ex di giornata Nicola Ferro per 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 23-25, 15-10). Gara a giudicare dei punteggi equilibrata e combattuta fino all’ultimo punto. A sorridere, però, è stata la formazione di casa, ripresa nel secondo e nel quarto parziale dai rossoneri ma brava ad aggiudicarsi il set decisivo e a mettere in cassaforte il successo.

I gelesi sono bravi a reagire ai parziali vinti dagli avversari ma non riescono a completare la rimonta, rimediando il terzo ko in campionato ancora una volta al quinto set della sfida.