Degrado nelle villette di via Morselli, totale abbandono e la necessità di ripristinarle

Gela. C'era stato un primo intervento per tentare di ripristinare le condizioni minime di decoro. A oggi, però, le villette di via Morselli, a Caposoprano, si presentano nuovamente in una condizione di pieno degrado. Sterpaglie, rifiuti e panchine divelte, sono uno sfregio nel cuore di uno dei quartieri residenziali della città. Chi vive in zona, da tempo, chiede una riqualificazione profonda, anche per ridare questi spazi alle famiglie e ai più piccoli.