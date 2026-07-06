"Degrado e scarsi interventi di disinfestazione e derattizzazione", interrogazione Cavallo
A Macchitella così come in altre zone della città, la presenza di blatte e topi è preoccupante, segno, ritiene il consigliere, di una campagna di disinfestazione e derattizzazione che non produce effetti
Gela. "Degrado a Macchitella e in altre aree della città". Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Sara Cavallo torna sul punto. In serata, sarà trattata un'interrogazione, durante la seduta di quetion time del civico consesso. Per Cavallo, a Macchitella così come in altre zone della città, la presenza di blatte e topi è preoccupante, segno, ritiene il consigliere, di una campagna di disinfestazione e derattizzazione che non produce effetti. Su questi temi chiederà chiarimenti al sindaco Terenziano Di Stefano e all'assessore con delega Giuseppe Fava. Secondo il consigliere, "manca una programmazione precisa".