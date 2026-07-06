"Degrado e scarsi interventi di disinfestazione e derattizzazione", interrogazione Cavallo

A Macchitella così come in altre zone della città, la presenza di blatte e topi è preoccupante, segno, ritiene il consigliere, di una campagna di disinfestazione e derattizzazione che non produce effetti

A cura di Redazione 06 luglio 2026 13:34

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