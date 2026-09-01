"Definizione agevolata tributi per i cittadini", Di Stefano: "Altri fanno propaganda e poi sono assenti"

L'opposizione di centrodestra ha lasciato l'aula fin da subito

Gela. L'ok al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, così come la rottamazione quinquies approvata prima della pausa estiva, “va in direzione delle esigenze di chi vuole mettersi in regola con i pagamenti”. Lo sottolinea il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo il sì del consiglio comunale che, come abbiamo riferito ieri, ha approvato il regolamento. “Un provvedimento importante che consentirà a tanti cittadini di regolarizzare la propria posizione e di affrontare il pagamento dei tributi arretrati con condizioni più favorevoli. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla mia maggioranza e al consigliere Cafà, che, con grande senso di responsabilità, hanno sostenuto e approvato un atto che avrà ricadute concrete sulla vita quotidiana di tanti cittadini gelesi che, per diverse ragioni, non hanno potuto adempiere nei tempi previsti. Si tratta - dice il sindaco - di una scelta che dimostra come il lavoro delle istituzioni possa tradursi in risposte concrete alle esigenze della comunità. Un plauso particolare va alla commissione consiliare bilancio, dalla quale è partito un importante lavoro di approfondimento e di elaborazione che ha consentito di arrivare all’approvazione dell’atto”. L'opposizione di centrodestra ha lasciato l'aula fin da subito. “C’è chi preferisce fare grande propaganda sui giornali e poi è assente nel momento in cui si è chiamati a decidere. E c’è, invece, chi sceglie di essere presente in aula, assumersi le proprie responsabilità e incidere concretamente sulle decisioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Noi scegliamo la seconda strada – aggiunge il sindaco - meno propaganda e più lavoro, meno parole e più responsabilità”. Come abbiamo sottolineato ieri, tutti i gruppi di maggioranza hanno confermato il pieno sostegno al provvedimento trattato dall'assise civica. “L’approvazione della definizione agevolata rappresenta un ulteriore esempio di una politica che vuole essere vicina ai cittadini, capace di ascoltare le difficoltà e di mettere in campo strumenti concreti per aiutare famiglie e contribuenti. A tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – conclude Di Stefano - va il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per aver dimostrato, ancora una volta, che quando la politica mette al centro l’interesse della città è possibile produrre risultati concreti per Gela”.