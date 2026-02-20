Definizione agevolata tributi, FdI: "Amministrazione comunale si attivi"

La proposta dei meloniani

Gela. La definizione agevolata dei tributi comunali ancora una volta oggetto di proposta politica. La commissione consiliare bilancio, la scorsa settimana, a seguito di una richiesta della segreteria di Forza Italia, ha fatto sapere che già si sta lavorando a questa soluzione. Il gruppo locale di Fratelli d'Italia è il consigliere del partito Sara Cavallo si rivolgono all'amministrazione comunale. "Per sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’amministrazione una proposta di grande rilevanza per il nostro territorio: l’adozione della nuova definizione agevolata delle entrate locali 2026. Alla luce delle recenti indicazioni operative fornite da Ifel, Fondazione Anci, oggi ogni amministrazione comunale ha la possibilità di attivare una propria “rottamazione” autonoma delle entrate locali, prevedendo l’azzeramento di sanzioni e interessi, mantenendo però integra la quota capitale dovuta. Sì tratta di uno strumento concreto e responsabile, che non configura un condono, bensì una misura strategica di riscossione: l’obiettivo principale è recuperare il capitale dovuto, rinunciando alle somme accessorie che spesso rendono il debito insostenibile per cittadini e imprese. In un momento di difficoltà economica diffusa, questa misura potrebbe favorire i contribuenti in difficoltà, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione con maggiore serenità; incrementerebbe la riscossione effettiva per il Comune; ridurrebbe il contenzioso e trasformare crediti difficilmente esigibili in entrate certe per le casse comunali. Come coordinamento di Fratelli d’Italia riteniamo che questa opportunità meriti una seria valutazione da parte dell’amministrazione comunale. L’attivazione della definizione agevolata rappresenterebbe un atto di responsabilità politica e di attenzione verso la comunità, con un duplice beneficio: sostegno ai cittadini e rafforzamento dell’equilibrio finanziario dell’ente. Invitiamo pertanto il sindaco e la giunta ad avviare un confronto istituzionale su questo tema e a valutare l’adozione della misura nei tempi più rapidi possibili. Rimaniamo disponibili a collaborare in modo costruttivo nell’interesse esclusivo della città", fanno sapere i meloniani.