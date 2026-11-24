Dati Definizione agevolata tributi comunali, chiusi termini: commissione, "duemila istanze per 4 milioni di euro"

"La commissione manifesta inoltre la volontà di lavorare, già dal prossimo anno, alla possibile riproposizione di una nuova definizione agevolata per le annualità successive, qualora la normativa nazionalw lo permetterà", fanno sapere dalla commissione

Gela. Quasi duemila istanze e oltre 4 milioni di euro di incasso, potenziale, dalla definizione agevolata dei tributi comunali. La commissione consiliare bilancio esprime soddisfazione per i risultati raggiunti con la definizione agevolata dei tributi comunali, che aveva come termine ultimo quello del 20 novembre. Sono state presentate poco meno di duemila istanze, per un importo complessivo superiore ai quattro milioni di euro. "Numeri significativi che testimoniano la risposta positiva dei cittadini a uno strumento pensato per favorire la regolarizzazione delle posizioni tributarie. Adesso è fondamentale che alle adesioni seguano i relativi versamenti. La commissione invita pertanto tutti i contribuenti a rispettare le scadenze previste, affinché questo risultato possa tradursi concretamente in maggiori risorse per il Comune, a beneficio dei servizi e della collettività. Alla luce dell’importante partecipazione registrata, la commissione manifesta inoltre la volontà di lavorare, già dal prossimo anno, alla possibile riproposizione di una nuova definizione agevolata per le annualità successive, qualora la normativa nazionale lo consenta e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Siamo soddisfatti della risposta dei cittadini. Questo risultato dimostra che, quando si offrono opportunità concrete, è possibile favorire la collaborazione tra contribuenti e amministrazione. Il nostro impegno sarà quello di dare continuità a questo percorso, invitando chi ha aderito a rispettare le scadenze dei pagamenti e lavorando affinché, se consentito dalla legge, si possa offrire una nuova opportunità anche per le annualità successive", fanno sapere il presidente Vincenzo Tomasi e i componenti Antonella Di Benedetto, Lorena Alabiso, Antonino Biundo e Davide Sincero.