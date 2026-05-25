Definizione agevolata tributi, commissione ha concluso lavoro su regolamento

Tutta la documentazione e lo stesso regolamento sono stati trasmessi agli uffici per i pareri

Gela. Il lavoro di approfondimento è stato necessario per presentare l'atto agli organi tecnici. La commissione consiliare bilancio ha completato il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi. Tutta la documentazione e lo stesso regolamento sono stati trasmessi agli uffici per i pareri. Sarà poi l'assise civica a esprimersi per il voto finale. Già mesi addietro, la commissione, presieduta da Vincenzo Tomasi e composta dai consiglieri Antonella Di Benedetto, Davide Sincero, Lorena Alabiso e Antonino Biundo, iniziò le attività istruttorie per definire le linee principali del regolamento. Ci fu anche un primo passaggio consiliare ma con la necessità di integrazioni e ulteriori approfondimenti. "Il lavoro condotto è stato accurato e legato agli sviluppi normativi che intanto si sono concretizzati - fanno sapere dalla commissione - abbiamo trasmesso il regolamento ai pareri e attendiamo che possa arrivare in consiglio".