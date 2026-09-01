Definizione agevolata e rottamazione, Cirignotta oltre steccati: "Importanti, assenze? Conta esito"

I dirigenti del partito guardano con maggiore oculatezza ai risultati ottenuti in sede di consiglio comunale

Gela. Mentre un'area di Forza Italia, più vicina all'ex sindaco Lucio Greco, ha una linea del tutto intransigente verso l'amministrazione comunale e le forze che la sostengono, i dirigenti del partito invece guardano con maggiore oculatezza ai risultati ottenuti in sede di consiglio comunale. Il segretario cittadino azzurro Vincenzo Cirignotta ritiene un punto importante l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, ieri varato dall'assisise civica, in assenza di tutto il centrodestra d'opposizione e di Italia Viva ma con il voto a supporto di "Controcorrente". "Forza Italia esprime il più vivo apprezzamento per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Gela della delibera sulla definizione agevolata dei tributi locali. Si tratta di un provvedimento di particolare importanza, che consentirà a famiglie, imprese e professionisti di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Ente e mettersi in regola con il pagamento dei tributi locali beneficiando di condizioni vantaggiose. Al tempo stesso, la definizione agevolata rappresenta uno strumento utile per il Comune, perché può contribuire ad aumentare le entrate proprie e migliorare la capacità di riscossione, un obiettivo ancora più importante alla luce della delicata situazione finanziaria dell’ente e del dissesto. Restiamo adesso in attesa che gli uffici comunali definiscano nel dettaglio la procedura e la relativa modulistica, così da consentire ai contribuenti interessati di presentare le domande di definizione agevolata. È fondamentale che questo passaggio avvenga in tempi rapidi e con modalità semplici e facilmente accessibili", dice Cirignotta. Il segretario tende a glissare sulle assenze del centrodestra: i pochi presenti all'appello hanno poi lasciato l'aula consiliare. "Quanto alle polemiche relative all’assenza di alcuni consiglieri del centrodestra, probabilmente avrà pesato il particolare periodo dell’anno, coincidente con le ferie estive. Alla fine, però, quello che conta è il risultato ottenuto nell’interesse della città, e non posso che prendere atto dell’importanza del provvedimento approvato all’unanimità dai consiglieri comunali presenti", aggiunge il forzista. Ribadisce l'importante del regolamento e della precedente rottamazione quinquies varata dall'aula su proposta dell'amministrazione comunale e della commissione bilancio. "Con la rottamazione quinquies e la definizione agevolata dei tributi locali, Gela si dota di due strumenti importanti per rafforzare la propria capacità di riscossione e offrire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni. Due strumenti che consentono di dare concreta attuazione alle opportunità introdotte dal governo nazionale, rafforzando al contempo la capacità finanziaria degli enti locali. L’invito che mi sento di rivolgere all’amministrazione comunale, è quello di programmare già nei prossimi giorni una massiccia campagna di informazione rivolta a cittadini, professionisti e imprese, per illustrare in maniera chiara le opportunità offerte sia dalla rottamazione quinquies sia dalla definizione agevolata dei tributi locali, spiegando requisiti, scadenze e modalità di adesione. Una corretta informazione sarà determinante per fare in modo che il maggior numero possibile di contribuenti possa cogliere questa opportunità e, contemporaneamente, per consentire al Comune di aumentare la propria capacità di riscossione e recuperare risorse indispensabili per gli equilibri finanziari dell’ente", conclude l'azzurro.