Quotidiano di Gela

Definizione agevolata dei tributi, voto compatto della maggioranza: approvato l'atto

Prima della pausa estiva, il consiglio aveva approvato gli atti della rottamazione quinquies

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
31 agosto 2026 21:10
Definizione agevolata dei tributi, voto compatto della maggioranza: approvato l'atto -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Tutti presenti, in aula consiliare alla ripresa dei lavori del consiglio comunale, i gruppi politici a sostegno del sindaco Terenziano Di Stefano. Dem, pentastellati, civici e autonomisti, con il voto di opposizione del consigliere di "Controcorrente" Paolo Cafa', hanno dato il via libera al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali. In apertura, è stato ritirato un emendamento della commissione bilancio, con pareri non favorevoli, ma è stato approvato quello proposto direttamente dal sindaco Terenziano Di Stefano. Nessuna sorpresa nella votazione finale. Il resto dell'opposizione, quella di centrodestra, già all'inizio ha lasciato i lavori d'aula. Il regolamento consente di regolarizzare tributi non versati ancora in fase di avvisi di accertamento. Prima della pausa estiva, il consiglio aveva approvato gli atti della rottamazione quinquies.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela