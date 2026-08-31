Definizione agevolata dei tributi, voto compatto della maggioranza: approvato l'atto

Prima della pausa estiva, il consiglio aveva approvato gli atti della rottamazione quinquies

Gela. Tutti presenti, in aula consiliare alla ripresa dei lavori del consiglio comunale, i gruppi politici a sostegno del sindaco Terenziano Di Stefano. Dem, pentastellati, civici e autonomisti, con il voto di opposizione del consigliere di "Controcorrente" Paolo Cafa', hanno dato il via libera al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali. In apertura, è stato ritirato un emendamento della commissione bilancio, con pareri non favorevoli, ma è stato approvato quello proposto direttamente dal sindaco Terenziano Di Stefano. Nessuna sorpresa nella votazione finale. Il resto dell'opposizione, quella di centrodestra, già all'inizio ha lasciato i lavori d'aula. Il regolamento consente di regolarizzare tributi non versati ancora in fase di avvisi di accertamento. Prima della pausa estiva, il consiglio aveva approvato gli atti della rottamazione quinquies.