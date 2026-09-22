Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025.Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla proced...

ROMA (ITALPRESS) - "Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025.

Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in una nota, commentando i dati Istat, secondo cui nel 2025 il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e Pil è pari a -3,1% ed è rimasto invariato rispetto alle stime di aprile scorso. Si conferma il saldo primario, passato dallo +0,5% del 2024 allo +0,8%. La pressione fiscale si è portata a 42,9% del Pil, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024.

(ITALPRESS)

- foto: Ipa Agency -