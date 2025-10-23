Decoro urbano, iniziati interventi per progetto cavalcavia via Venezia: manutezione in più aree

Diversi interventi di decoro urbano

Gela. Quello del decoro urbano, nonostante le tante ristrettezze imposte dal dissesto, è un aspetto che l'amministrazione comunale, attraverso l'assessore Giuseppe Fava, sta cercando di incrementare. In questi giorni, sono iniziati gli interventi per le attività di manutenzione e riqualificazione dell'area del cavalcavia di via Venezia. E' previsto un progetto con essenze arboree e innesti, volti a mutare l'estetica di una delle aree più transitate del perimetro urbano cittadino. “L'idea progettuale è di un boulevard con oleandri e falso pepe – spiega Fava – vogliamo andare avanti per dare riscontri ai cittadini. Siamo intervenuti in diverse zone, compresa quella vicina alla stazione ferroviaria. Vogliamo riqualificare”. Fava ha inoltre espressamente richiesto un lavoro di manutenzione del prato che ricopre la rotonda stradale che immette sulla statale Gela-Catania. “Ci sono interventi con il tosaerba che a lungo andare ci permetteranno di mantenere un prato inglese, certamente più adatto rispetto a una crescita incontrollata dell'area verde”, aggiunge l'assessore. Sono tutte attività rese possibili dall'impiego di operatori sia di Ghelas che di Impianti Srr, oltre che delle aziende aggiudicatarie dei lavori di riqualificazione.

In foto il prato della rotonda che immette sulla statale Gela-Catania