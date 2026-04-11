Decoro urbano, FI: "Amministrazione indichi un piano preciso"

Il verde incolto e le strade spesso dissestate, secondo gli azzurri non sono un corollario adatto allo sviluppo turistico che l'amministrazione comunale sta perseguendo

Gela. Quale piano intende mettere in campo l'amministrazione comunale per dare maggiore decoro a tante aree della città, ancora in condizioni precarie. I forzisti lo chiederanno nel corso della prossima seduta di question time, con un'interrogazione presentata dal consigliere del partito Antonino Biundo dopo un confronto con la segreteria, condotta da Vincenzo Cirignotta. Il verde incolto e le strade spesso dissestate, secondo gli azzurri non sono un corollario adatto allo sviluppo turistico che l'amministrazione comunale sta perseguendo. Le limitazioni dettate dal dissesto non aiutano. Tempi certi, risorse da indicare in modo dettagliato e una strategia complessiva nel breve termine, sono questi i punti principali che gli azzurri ritengono imprescindibili e saranno posti al sindaco e agli assessori.