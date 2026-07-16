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Decine di incendi di sterpaglie e di vegetazione nella provincia di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – In provincia di Catania i vigili del fuoco hanno spento nel corso della giornata 27 incendi di sterpaglie e vegetazione. I più rilevanti hanno interessato i comuni di Ragalna, Palagonia e Mascalucia. Altri quindici interventi sono an

A cura di Redazione Redazione
16 luglio 2026 20:53
Decine di incendi di sterpaglie e di vegetazione nella provincia di Catania -
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CATANIA (ITALPRESS) – In provincia di Catania i vigili del fuoco hanno spento nel corso della giornata 27 incendi di sterpaglie e vegetazione. I più rilevanti hanno interessato i comuni di Ragalna, Palagonia e Mascalucia. Altri quindici interventi sono ancora in corso e riguardano il territorio vicino all’abitato di Ragalna. Undici gli interventi ancora da espletare. A supporto del Comando di Catania sono state inviate due squadre anche da Siracusa ed Enna.

-Foto Vigili del Fuoco Comando provinciale di Catania-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 luglio 2026

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