Decennale del Gal Hassin, Schifani “Orgoglio per la Regione e per l’Italia”

Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per i dieci anni del Parco astronomico di Isnello

PALERMO (ITALPRESS) – “Il decennale del Gal Hassin celebra un percorso che ha portato la Sicilia in una delle reti di ricerca internazionale più avanzate al mondo. Un motivo d’orgoglio per la nostra Isola e per l’Italia”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per i dieci anni del Parco astronomico di Isnello. “La firma con l’Agenzia spaziale europea per la gestione del telescopio Flyeye sul Monte Mufara, il primo al mondo dedicato al monitoraggio degli asteroidi vicini alla Terra – aggiunge – è un risultato che il mio governo ha sostenuto rimuovendo i vincoli urbanistici che bloccavano il progetto e finanziando con 1,6 milioni di euro la messa in sicurezza della strada d’accesso. Insieme all’accordo con l’Istituto nazionale di astrofisica e l’Università di Palermo, colloca stabilmente la Sicilia tra i riferimenti della ricerca europea”. “Gal Hassin – conclude – è davvero ‘l’idea assurda che si è realizzata’. Continueremo a sostenerla anche perché offre ai giovani concrete opportunità di studio e di lavoro. Auspico che sempre più scuole siciliane portino qui i propri studenti, avvicinandoli alla scienza in modo diretto e appassionante”.

– foto IPA Agency –

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