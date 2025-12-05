Decathlon, nuovo store a Como. Uno spazio dedicato a sport e innovazione

COMO (ITALPRESS) - Inaugurato il nuovo punto vendita Decathlon a Como, alla presenza del Sindaco Alessandro Rapinese, dei rappresentanti dei brand partner Paola Santini, Marketing Manager di Santini C...

COMO (ITALPRESS) - Inaugurato il nuovo punto vendita Decathlon a Como, alla presenza del Sindaco Alessandro Rapinese, dei rappresentanti dei brand partner Paola Santini, Marketing Manager di Santini Cycling e Francesco Terrazzani, CEO di Como 1907. Il tradizionale taglio del nastro ha ufficialmente segnato l'apertura del primo store Decathlon in Italia a introdurre un innovativo format "shop-in-shop", un progetto che ridisegna il modo di vivere l'esperienza sportiva in negozio.

Con 4.000 metri quadrati di superficie di vendita, lo store sorge a soli 5 km dal centro della città, in una zona strategica e facilmente raggiungibile dall'autostrada, in Via Cecilio 15. E' un grande spazio dedicato allo sport e all'innovazione, pensato per offrire un'esperienza personalizzata e multiservizio e per diventare un hub al servizio della comunità locale e dei tanti visitatori del territorio lariano. Il bacino di riferimento comprende infatti oltre 380.000 persone, cui si aggiunge una presenza turistica costante durante tutto l'anno. Il negozio impiega inoltre 65 collaboratrici e collaboratori, contribuendo così allo sviluppo occupazionale locale.

"Con l'apertura di Como vogliamo offrire un'esperienza sportiva a 360 gradi, che unisca la qualità dei nostri prodotti alla forza delle partnership con marchi che condividono con noi valori come la passione, la performance e la sostenibilità. Questo store rappresenta un laboratorio di innovazione per tutto il network Decathlon Italia", ha commentato Davide Zurini, Store Manager di Decathlon Como.

Il punto vendita di Como introduce un nuovo format che ospita spazi dedicati agli appassionati di ciclismo e ai tanti turisti in sella che animano la zona, grazie al brand partner Santini Cycling, specializzato in abbigliamento premium da ciclismo. Un vero shop-in-shop del marchio Santini, un'area di oltre 400 mq con cassa e personale dedicato, dove i clienti, a partire dal 5 dicembre, potranno vivere un'esperienza immersiva nel mondo del ciclismo, grazie a un servizio di personal shopper e messa in sella personalizzata.

"Siamo orgogliosi della collaborazione con Decathlon, iniziata nel 2021 e cresciuta anno dopo anno grazie a una visione condivisa che unisce la passione per il ciclismo all'obiettivo di rendere questo sport sempre più accessibile. L'apertura di un negozio Santini all'interno del nuovo store Decathlon di Como segna un ulteriore passo in avanti in questo percorso, offrendo agli appassionati un punto di riferimento esclusivo dove poter scoprire da vicino la qualità e la tecnologia dei nostri capi", ha detto Paola Santini, Marketing Manager di Santini Cycling.

Accanto a quest'area, trova spazio anche il corner ufficiale di Como 1907, con 100 mq interamente dedicati al merchandising e alle maglie ufficiali della squadra cittadina.

"Siamo entusiasti di aprire questo negozio in collaborazione con Decathlon. E' un'opportunità per avvicinarci ai nostri tifosi e rafforzare il legame tra il club e la comunità locale. Questa collaborazione ci consente di offrire un'esperienza ancora più completa a chi vive e respira Como ogni giorno", ha spiegato Francesco Terrazzani, Amministratore Delegato del Como 1907.

Il negozio è stato progettato per offrire servizi che rispondono alle nuove esigenze dei clienti e valorizzano la circolarità, mettendo a disposizione il servizio di riparazione e personalizzazione dei prodotti, la possibilità di noleggiare attrezzatura sportiva, lo spazio 2Hand dedicato al riuso e l'incordatura per gli appassionati di tennis e padel. Completano l'esperienza i kiosk digitali per l'accesso al catalogo completo Decathlon, un locker esterno per il ritiro autonomo degli ordini online (24|7) e un laboratorio interno per la manutenzione di biciclette e altre attrezzature sportive.

L'apertura di Como si inserisce nel più ampio piano di rimodellamento e sviluppo della rete di punti vendita di Decathlon Italia, che dal 2024 ha già coinvolto oltre 25 negozi con un rebranding e un ripensamento dei format per offrire esperienze d'acquisto più moderne e coinvolgenti. Questo percorso include l'introduzione di spazi per la pratica sportiva, la collaborazione con partner locali per ampliare l'offerta e l'espansione in territori finora inesplorati. L'obiettivo di Decathlon è quello di essere sempre più vicina alle mutate abitudini di acquisto e ai nuovi bacini di utenza, rafforzando il proprio impegno a rendere lo sport accessibile al maggior numero di persone, in modo sostenibile, offrendo un'esperienza che integra la dimensione fisica e digitale e servizi che incoraggiano la pratica sportiva, la riparazione e il riutilizzo dei prodotti.

