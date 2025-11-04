Debiti fuori bilancio, verifica in municipio: dirigenti attesteranno il rispetto dell'ordine cronologico

Il confronto reso necessario dall'esigenza di chiarimenti tecnici

Gela. L'esigenza, su un tema da sempre spinoso a Palazzo di Città, si era riproposta la scorsa settimana, durante la seduta ordinaria di consiglio comunale. I debiti fuori bilancio e il rispetto di un generale criterio di parità tra tutti i creditori, in serata, ha condotto a una verifica tecnica. Il sindaco Terenziano Di Stefano, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, diversi consiglieri e assessori, hanno incontrato la burocrazia municipale. E' ancora lungo l'elenco dei debiti fuori bilancio, definiti con sentenze passate in giudicato. Per i consiglieri, è essenziale l'osservanza di un parametro cronologico, senza forzare e senza ingenerare potenziali anomalie. I settori si adegueranno e i dirigenti presenti hanno spiegato che attesteranno personalmente, negli atti istruiti per i debiti, il rispetto del criterio cronologico, per dare certezze sulla cosiddetta “par condicio creditorum”, la scorsa settimana richiamata in aula soprattutto dai consiglieri civici di “Una Buona Idea”. La scarsità di personale negli uffici e una burocrazia ridotta ai minimi, rendono ancor più complesso un monitoraggio globale dell'intera mole di debiti che grava sull'ente. L'attestazione per quelli che arriveranno al vaglio del consiglio è una prima salvaguardia, anzitutto verso i creditori.