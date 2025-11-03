Debiti fuori bilancio, verifica domani in municipio: amministrazione e consiglieri a confronto con i dirigenti

Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e il sindaco Terenziano Di Stefano saranno presenti alla riunione, per definire una linea precisa da osservare

Gela. L'esigenza di fare chiarezza su un tema delicato come quello dei debiti fuori bilancio, come abbiamo riferito, si è riproposta durante la seduta del civico consesso della scorsa settimana. E' soprattutto l'osservanza dell'ordine cronologico che, per i consiglieri, non può finire in secondo piano. Una riunione tecnica, voluta dalla presidenza del civico consesso e dall'amministrazione comunale si terrà domani, in municipio. Chiaramente, saranno presenti i dirigenti che portano avanti i settori dell'ente. Sono loro ad avere contezza dell'entità dei debiti che ancora grava sul municipio e che ha inciso in modo non indifferente sul dissesto dichiarato dalla precedente amministrazione comunale. I consiglieri, con una posizione netta assunta dalla maggioranza, insistono per ottenere elenchi completi dei debiti fuori bilancio, allo scopo di osservare a pieno il principio della “par condicio creditorum”, esorcizzando ipotesi anomale o di possibili violazioni. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e il sindaco Terenziano Di Stefano saranno presenti alla riunione, per definire una linea precisa da osservare. In aula, per trattare un debito rimasto ancora all'ordine del giorno, si tornerà giovedì.