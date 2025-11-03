Quotidiano di Gela

Debiti fuori bilancio, verifica domani in municipio: amministrazione e consiglieri a confronto con i dirigenti

Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e il sindaco Terenziano Di Stefano saranno presenti alla riunione, per definire una linea precisa da osservare

03 novembre 2025 17:30
Gela
Attualità
Gela. L'esigenza di fare chiarezza su un tema delicato come quello dei debiti fuori bilancio, come abbiamo riferito, si è riproposta durante la seduta del civico consesso della scorsa settimana. E' soprattutto l'osservanza dell'ordine cronologico che, per i consiglieri, non può finire in secondo piano. Una riunione tecnica, voluta dalla presidenza del civico consesso e dall'amministrazione comunale si terrà domani, in municipio. Chiaramente, saranno presenti i dirigenti che portano avanti i settori dell'ente. Sono loro ad avere contezza dell'entità dei debiti che ancora grava sul municipio e che ha inciso in modo non indifferente sul dissesto dichiarato dalla precedente amministrazione comunale. I consiglieri, con una posizione netta assunta dalla maggioranza, insistono per ottenere elenchi completi dei debiti fuori bilancio, allo scopo di osservare a pieno il principio della “par condicio creditorum”, esorcizzando ipotesi anomale o di possibili violazioni. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e il sindaco Terenziano Di Stefano saranno presenti alla riunione, per definire una linea precisa da osservare. In aula, per trattare un debito rimasto ancora all'ordine del giorno, si tornerà giovedì.

