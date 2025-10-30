Debiti fuori bilancio, necessario un rinvio sul tema: passa variazione per i fondi dell'elipista

Debiti fuori bilancio ancora tema delicato

Gela. I debiti fuori bilancio, ormai da anni, si confermano un tasto dolente per la burocrazia comunale e la politica li affronta sempre con molta attenzione, visto il precedente del dissesto. E' accaduto anche questa sera e si è posta la necessità di un rinvio, per verifiche ulteriori su uno dei debiti all'ordine del giorno. I civici sono stati netti nel sostenere la necessità anzitutto di osservare il criterio della “par condicio creditorum”, così da evitare forzature. Manca un elenco dettagliato di tutti i debiti che gravano sull'ente, attraverso i settori. Pure questo è stato sottolineato anche se sul finire della seduta, a seguito di chiarimenti richiesti al dirigente Simonetta Guzzardi, nella maggioranza c'è chi si è detto disponibile da subito al voto, come nel caso del capogruppo M5s Francesco Castellana. Se ne riparlerà tra una settimana. L'aula ha dato il via libera, tra gli altri punti, alla variazione di bilancio che permetterà di disporre dei fondi per gli interventi di efficientamento dell'elipista di Brucazzi. Maggioranza e opposizione hanno messo in rilievo, seguendo la collocazione politica, i meriti da attribuire, per fondi che comunque sono stati affidati all'amministrazione comunale, come soggetto attuatore della procedura. Il consigliere della Lega Antonella Di Benedetto e altri esponenti di centrodestra, hanno ricordato l'interrogazione sul tema, presentata negli scorsi mesi.