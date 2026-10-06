Debiti fuori bilancio ancora pesano, ok in aula ma senza opposizione

In aula approvate variazioni di bilancio e debiti

Gela. La condivisione di intenti, in aula consiliare, questa sera, è durata giusto il tempo di due variazioni di bilancio sui servizi sociali, il cui contenuto è stato esposto dall'assessore Valeria Caci (sarà riattivato dopo circa dieci anni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità e viene garantito il fondo non autosufficienti per adulti disabili gravi). Poi, è stata la volta dei debiti fuori bilancio, legati a sentenze ormai definitive. In pochi istanti, l'opposizione, escluso l'esponente di "Controcorrente" Paolo Cafa', ha lasciato l'aula. La maggioranza invece, anche davanti al sindaco Terenziano Di Stefano, ha iniziato a interrogarsi sulla procedura per l'approvazione. Manca, infatti, ancora oggi, un elenco preciso dei debiti e quindi non c'è una certezza sul principio temporale e sull'osservanza del criterio della par condicio creditorum. I civici Faraci, Sincero e Giudice, la dem Alabiso, il pentastellato Castellana e l'esponente di "Controcorrente" Cafa', hanno espresso posizioni che inevitabilmente richiamano il ruolo della burocrazia comunale. "Questo è un debito, vista la data, che avrebbe dovuto pagare la precedente amministrazione", ha chiosato Castellana. Il segretario generale Curaba è stato molto netto, soprattutto sul passato. "Questo Comune - ha detto - ha lavorato non male ma malissimo" soprattutto in tema di espropri, tema di riferimento principale alla base dei tanti debiti fuori bilancio che gravano sull'ente e che hanno contributo al dissesto. "Perché questo Comune è arrivato a debiti fuori bilancio anche per il pagamento di un commissario ad acta - ha precisato Faraci - ancora oggi non riesco a capirlo". I quindici presenti hanno dato l'assenso al debito fuori bilancio.