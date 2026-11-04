Il riconoscimento De Vivo Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, assegnatagli l'onorificenza

Si è svolta oggi, presso la Prefettura di Caltanissetta, la cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Caltanissetta. Il sindaco Terenziano Di Stefano alla consegna dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana a Rocco De Vivo. Si è svolta oggi, presso la Prefettura di Caltanissetta, la cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Rocco De Vivo. Alla cerimonia erano presenti S.E. il Prefetto di Caltanissetta, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e i familiari dell’insignito, in un momento particolarmente significativo, carico di emozione e orgoglio. "A nome mio personale e dell’intera comunità gelese, desidero rivolgere a Rocco De Vivo le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento, che rappresenta motivo di orgoglio per la nostra città. Le onorificenze della Repubblica non sono soltanto un riconoscimento formale, ma testimoniano il valore delle persone, il loro impegno e il contributo offerto alla collettività. È stato particolarmente bello condividere questo momento con i familiari, che hanno partecipato con emozione e orgoglio a una giornata così importante, alla presenza del Prefetto e delle Forze dell’Ordine. A Rocco De Vivo rivolgo, a nome della città di Gela, i più sentiti auguri e un ringraziamento per essere oggi motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità", fa sapere Di Stefano.