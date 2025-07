Ddl femminicidio, Schlein “Bene ok unanime, avanti su prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Il confronto vero in Parlamento sull'introduzione del reato di femminicidio ha portato a dei risultati che hanno permesso l'approvazione all'unanimità della legge. Abbiamo dato un...

ROMA (ITALPRESS) - "Il confronto vero in Parlamento sull'introduzione del reato di femminicidio ha portato a dei risultati che hanno permesso l'approvazione all'unanimità della legge. Abbiamo dato un contributo nel merito, migliorando il testo che era arrivato in commissione al Senato a partire dalla definizione del reato, passando per la tutela degli orfani di femminicidio, alla formazione dei magistrati ed eliminando il limite dei 45 giorni per le intercettazioni. Una legge contro la violenza di genere, su cui opposizione e maggioranza hanno trovato un terreno comune". Così la segretaria del Pd Elly Schlein che aggiunge: "Ora però bisogna rilanciare ed andare avanti, perchè l'introduzione del reato purtroppo non sarà sufficiente ad affrontare il fenomeno. Come diciamo sempre è indispensabile lavorare sulla prevenzione, a partire dall'educazione all'affettività e alle differenze da rendere obbligatoria nelle scuole, così come servono le risorse per la formazione specifica degli operatori delle forze dell'ordine, delle autorità giudiziarie e delle pubbliche amministrazioni. Anche su questo speriamo di possano approvare subito passi avanti necessari in parlamento. La repressione non basta, serve la prevenzione. E serve costruire queste misure nell' ascolto di chi tutti i giorni si misura con la violenza sulle donne, come ad esempio i centri antiviolenza".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).