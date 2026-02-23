"Dc va avanti, c'è chi ha abbandonato la nave", Irti: "Crediamo nel progetto anche in città"

A oggi, la posizione del partito non cambia, seppur l'opposizione dei cuffariani al governo cittadino continui a essere “costruttiva”. A un certo punto, sembrava che il gruppo consiliare potesse ampliarsi ma Cosentino è ormai più vicina all'area forzista

Gela. Ieri, al culmine di mesi contrassegnati dall'inchiesta che ha toccato pesantemente il leader del partito, l'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, gli esponenti della Dc, da tutta la Sicilia, si sono dati appuntamento a Caltanissetta, come abbiamo riferito. L'assemblea è servita a segnare un punto quasi di ripartenza. I democristiani si attendono riscontri favorevoli dal centrodestra e dal presidente della Regione Renato Schifani, che spinto dall'onda dell'indagine su sanità e politica ha deciso di depennare la loro presenza nel governo regionale. All'appuntamento nisseno, come abbiamo riportato, non sono mancati gli esponenti gelesi della Dc, con in testa il commissario Giuseppe Licata e i consiglieri comunali, Armando Irti e Giuseppe Guastella. “Il partito c'è e va avanti, anche in città e nell'azione in consiglio comunale – spiega proprio Irti – chi ha scelto di abbandonare la nave l'ha fatto fuggendo sulle scialuppe di salvataggio. Noi abbiamo valori precisi e crediamo in un progetto politico che abbiamo sposato e nel quale continuiamo a rivederci”. Irti e Guastella rappresentano la Dc all'assise civica, all'opposizione del governo cittadino. A oggi, la posizione del partito non cambia, seppur l'opposizione dei cuffariani continui a essere “costruttiva”. A un certo punto, sembrava che il gruppo consiliare potesse ampliarsi, con l'ingresso dell'ex candidato a primo cittadino, Grazia Cosentino. Progressivamente, però, questa pista è andata scemando. “Il consigliere Cosentino ha spiegato di avere la tessera di Forza Italia – conclude Irti – non penso ci siano più i presupposti per un avvicinamento al nostro partito”.