Con una Ferrari contro il parapetto sul lungomare, nella notte schianto per un giovane rimasto ferito

Gela. È finito contro il parapetto, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, nei pressi del punto dell'incidente mortale degli scorsi giorni. Nella notte, un giovane è rimasto ferito. Era a bordo di una Ferrari, distrutta nello schianto. Sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una parte del parapetto è stata divelta. Accertamenti sono stati condotti dagli agenti di polizia.